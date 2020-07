Kasia Tusk w szortach z sieciówki. Znalazłyśmy podobne za połowę ceny

Kasia Tusk opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie, na którym ma na sobie najmodniejsze spodnie tego lata. To biker shorts, czyli popularne "kolarki" lub "kolażówki" - krótkie, obcisłe legginsy przed kolano. Blogerka stworzyła z nimi taką stylizację, jakiej nie powstydziliby się topowi projektanci. Sprawdziliśmy, z jakiego sklepu pochodzą szorty Kasi Tusk i gdzie kupić podobne.

Kasia Tusk pokazuje, jak nosić biker shorts

Do czarnych spodenek z Oysho blogerka dobrała lnianą koszulę i beżową czapkę z daszkiem z kolekcji Polo by Ralph Lauren. Supermodny look Kasi niezwykle spodobał się jej fanom. "Cudownie", "Pięknie jak zawsze" - pisali pod zdjęciem.