Kasia Warnke dalej wypoczywa. Razem z mężem korzysta z uroków wyspy

Pozdrowienia spod palmy

Czas pandemii nikomu nie sprzyja. Smutna rzeczywistość w kraju przytłacza każdego dnia, szczególnie przez wprowadzane obostrzenia oraz zamykanie poszczególnych branż. Jednak nie przeszkadza to niektórym znanym osobom spędzać urlopu poza granicami Polski. W ostatnim czasie rozsławiony został Zanzibar, gdzie gościła Barbara Kurdej-Szatan, Natalia Kukulska czy też Edyta Herbuś.

Także Kasia Warnke z mężem Piotrem Stramowskim wybrała się na tę rozsławioną wyspę. Cały pobyt został udokumentowany, a na Instagramie co jakiś czas aktorka zamieszcza zdjęcia, na których pozuje pod palmami w modnym bikini. Ostatnio aktorka postanowiła dodać kolejne kilka zdjęć, wymownie je podpisując.

"Kiedy niunia ma drzemkę… To wtedy tylko palma i my" - napisała pod postem. Na fotografiach pokazała się z mężem i zasugerowała, w jaki sposób spędzają wolny czas. Stramowski dumnie trzyma aparat fotograficzny, więc na pewno piękna okolica zostanie przez nich uwieczniona. Zaraz pod wpisem zaroiło się od wielu komentarzy od internautów.

"Jesteś taka piękna, naturalna. Ściskam Was", "Tylko żeby nie odbiła...palma", "Grażyna i Janusz. Przepraszam, ale mustasz męża mnie tak nastroił... Miłego wypoczynku", "Oby te drzemki utrzymywały się jak najdłużej", "O jaki włos piękny, a jacy Wy piękni", "Zazdroszczę Wam tego słońca i ciepełka, jak już będziecie wracać to przywieźcie trochę do Polski".