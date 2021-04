Toksyczna matka. Dlaczego tak trudno się od niej uwolnić?

Relacja z matką to jedna z najważniejszych relacji, jakie ważą na jakości życia. Niezależnie czy masz 15 czy 45 lat, złe skutki odczuwasz tak samo boleśnie. Toksyczna matka to najczęściej zmora i przekleństwo zwłaszcza córek, które często słyszą: "jesteś za gruba", "masz złą pracę", "nieodpowiedniego partnera", "źle wychowujesz dzieci". Czy można się uwolnić od toksyczności własnej matki? Czy jest to możliwe?

W relacji matki i córki są dwie kobiety i każda z nich ma inną wizję relacji między nimi, ale też inną wizję życia. Mądra mama wie, kiedy zostawić córkę samą i pozwolić jej decydować o swoim życiu. Jak zauważa psycholog poziom skomplikowania relacji pomiędzy matką a córką wynika trochę z kultury, w jakiej żyjemy. Chłopców częściej wychowuje się do opuszczenia domu i stworzenia własnej rodziny, dziewczynki natomiast są dużo mocniej "przytrzymywane". - Kiedy córka próbuje się oddalić, jest przyciągana, często przez krytykę, brak akceptacji, wywoływanie poczucia winy, żądanie uwagi i opieki - powiedziała nam psychoterapeutka, Marta Gruhn.

Nienawidzi swojej matki

Izabela Koralewska ma 40 lat. Jest samotną matką. Przez 6 lat po rozstaniu z partnerem mieszkała ze swoją małoletnią córką u matki. Dopiero niecały rok temu znalazła w sobie siłę, żeby wyprowadzić się z rodzinnego domu. Choć jak twierdzi, nienawidzi swojej matki, to przez lata nie potrafiła się od niej oderwać.

– Moja mama to silna osobność. Od zawsze życie całej rodziny toczyło się wokół niej. Zawsze jej sprawy były na pierwszym miejscu i determinowały życie rodzinne – tak w młodości, jak i teraz kiedy mieszkałam u niej – wyznała w rozmowie z WP Kobieta Izabela. - Jak matka miała dobry nastrój, było o.k. Gorzej, gdy coś nie szło po jej myśli.

Iza przez kilka lat mieszkania u matki, jak mówi, przepraszała, że żyje.

- Ona była u siebie, a ja nie miałam tam prawa głosu. Matka z niczego potrafiła robić awantury. O porządki, o brak wdzięczności, o to, że myślę i czuję inaczej. O inne zdanie na dowolny temat. Bo tylko ona ma prawa, tylko ona jest najmądrzejsza i na wszystkim się zna – powiedziała nam Iza.

Izabela była przytłoczona. Przez lata mieszkania z matką, kobieta nie mogła być sobą.

- Nie mogłam żyć, jak chciałam. Nic mi się nie należało i ode mnie nie zależało. Żyłam jak ubezwłasnowolniona - psychicznie i fizycznie. Nawet nie miałam prawa spotykać się ze znajomymi – wyznaje kobieta. - Przelało się, we mnie, gdy w jednej z awantur powiedziałam, że zamierzam, żyć wreszcie po swojemu, na co ona mi wykrzyczała, że po swojemu to będę mogła, jak będę w jej wieku, czyli dobrze po sześćdziesiątce. Wtedy pękłam…- powiedziała łamiącym się głosem Iza.

Jak podpowiada psycholog, w takich trudnych relacjach, pomocne może być już samo zdanie sobie sprawy z tego, że coś "nie działa", że są jakieś nierozwiązane konflikty i trudne emocje. - Kiedy mamy wgląd w to, co się dzieje, łatwiej możemy na to wpływać. Pracujmy nad stawianiem granic i dbaniem o własne potrzeby – zauważa Marta Gruhn.

Izabela od roku nie mieszka z matką. Oprócz tego, że chciała wreszcie być sobą, nie mogła już dłużej pozwalać, żeby jej nastoletnie dziecko słuchało, prawie dzień w dzień, jaką ma "głupią i złą" matkę, na którą babcia nieustannie krzyczała i którą obrażała.

- Do pewnego momentu nie zdawałam sobie sprawy z tego, że mama jest dla mnie toksyczna - obwiniałam zawsze siebie, że to ze mną coś nie tak. Długo byłam przekonana, że to ona ma rację. Dziś chciałabym odbudować siebie. Szacunek do siebie. Pewność siebie, którą matka zupełnie we mnie zdeptała. Wszystko to, co w ostatnich latach zostało we mnie "dla mojego dobra" złamane…- powiedziała nam Izabela.

Kobieta teraz robi wszystko, żeby się z matką nie spotykać. Pandemia jej pomaga, bo zawsze ma wymówkę, że w obawie o zdrowie nie może się spotkać. Iza nie chce już nigdy więcej być niszczona.

- Już dość. Moja matka jest jak wirus, który nie ma zamiaru odpuścić. Nie chodzę na terapię, bo mnie nie stać. Chciałabym uwolnić się psychicznie od matki, ale nie potrafię. Nie wiem jak…dlatego na razie jej unikam – mówi kobieta.

Jak twierdzi psycholog, krytyczna matka najczęściej sama była krytykowana przez swoją matkę, a być może nawet wciąż krytykowana jest.

- Wzorzec wychowania wynosimy z domu, jeśli byliśmy krytykowani – krytykujemy, jeśli byliśmy akceptowani – akceptujemy. Kiedy kobieta sama jest uwikłana w relacje z własną matką, zwykle wikła również swoją córkę – zauważa Marta Gruhn.

Często toksyczne relacje z córkami tworzą kobiety niedojrzałe emocjonalnie, dla których bycie matką jest próbą realizacji swoich ambicji i dążeń, albo relacja z córką zastępuje relacje z mężem, która zwykle nie jest najlepsza.

- Kiedy córka nie chce realizować planu matki, pojawia się konflikt, który ciężko rozwiązać, bo nie ma otwartości i gotowości do zrozumienia, nie ma komunikacji. Nie ma też dla córki miejsca na realizowanie swoich dążeń i własnych pragnień, bo matka na wszelkie sposoby próbuje zmusić dziecko do wejścia w schemat – podkreśla psycholog.

Wielokrotnie od matki słyszała, że jest gruba

Tak było u Marzeny Lipińskiej, która od dzieciństwa jest pod nieustanną kontrolą matki i za wszystko całe życie jest krytykowana.

- Od zawsze byłam krytykowana i stawiane były przede mną niewyobrażalne wymagania i realizacja jej planów, które wcale nie były zgodne ze mną – mówi kobieta. - Jak przynosiłam słabszą ocenę, była afera na pół bloku. Trzęsłam się zawsze, jak matka chodziła na zebrania, a wiedziałam, że zamiast samych 5 wpadła mi jakaś trója. Nie chciałam, żeby wrzeszczała. A wrzeszczała. Do dzisiaj obgryzam przez tamte nerwy paznokcie, zwłaszcza, jak mam ją gdzieś blisko, albo zajadam stresy – wyznaje kobieta.

Marzena twierdzi, że matka ją za wszystko wyśmiewała patrząc z ironią prosto w jej twarz. - Jej zdaniem od zawsze wszystko robię źle. Nigdy nie miałam i nie mam w matce, żadnego wsparcia – wyznaje kobieta.

Marzena twierdzi, że to dla mamy zawsze się starała i to jej zdaniem najbardziej się stresowała. – Dla niej wybierałam studia, dla niej wybierałam swoją pracę. Pod nią się ubierałam i obcinałam włosy, z myślą co powiem moja matka. Chciałam usłyszeć dobre słowo, chciałam, żeby była ze mnie dumna. Jednak jej nic nigdy we mnie nie pasuje. Nigdy też nie umiała ze mną rozmawiać. Zawsze wrzaski, awantury i wymuszanie. Właściwie nie mam relacji z matką – mówi zasępiona.

Marzena przez lata była pewna, że to wszystko jej wina. Szukała w sobie przyczyn życiowych niepowodzeń i złych wyborów. Dopiero niedawno zaczęło do niej docierać, jak bardzo została zmanipulowana i jakie piętno na jej psychice wycisnęła matka.

- Mama mnie psychicznie "zajechała". Zupełnie straciłam wiarę w siebie. Nie umiałam się przeciwstawić. Teraz, mimo że mam już prawie 30 lat to cokolwiek robię, ciągle mam w głowie myśl: "co powie matka".

Kobieta wielokrotnie od matki słyszała, że jest za gruba. Jak schudła i zaczęła o siebie dbać, to jej mamie też nie pasuje.

- Jak o siebie nie dbałam, byłam brzydka i gruba i słyszała, że żaden facet mnie nie zechce. Jak zaczęłam o siebie dbać, zaczęła mnie wyzywać od dam z umalowanymi paznokciami – mówi w rozmowie z WP Kobieta Marzena.

Matka Marzeny jest bardzo apodyktyczna. Uważa, że ma nieograniczone prawo decydowania o życiu córki. - Właściwie, to według niej, ja nic nie mogę i nie potrafię. Często słyszałam, że mam głupkowaty charakterek po ojcu i jego rodzinie - powiedziała nam Marzena. - Matka wyciągała na światło dzienne moje tajemnice czy wstydliwe sprawy. Nieustannie ocenia moje zachowania i porównuje mnie do siebie albo innych moich koleżanek.

Zachowanie matki powodowało w Marzenie poczucie, że czuła gorsza i wybrakowana.

Kobieta po skończeniu studiów znalazła pracę i wynajęła pokój. Dziś utrzymuje się sama. To też się matce nie podoba. Dziewczyna, mimo że od 4 lat z matką nie mieszka i spotykają się tylko w święta, wciąż czuje się winna.

- Nienawidzę matki i kocham ją jednocześnie. I kompletnie nie umiem sobie poradzić z tą sprzecznością emocji. Większość moich myśli, przez lata, kręciło się wokół jej osoby. Jak mnie raniła, przeżywałam dramat, jak okazała mi serce, byłam w euforii. Moim największym marzeniem było - i niestety, nadal jest - usłyszeć od niej, że akceptuje moje wybory i szanuje moje decyzje. Że jest ze mnie dumna – powiedziała nam Marzena.

Kobieta od pół roku chodzi na terapię. Z powodu toksycznej matki nie potrafi być w pełni samodzielna, decyzyjna, a przede wszystkim nie umie być w pełni szczęśliwa. Nawet, teraz gdy już powinna.

- Od roku mam stałego partnera. Mama go poznała w Boże Narodzenie. Tradycyjnie nie spodobał jej się. Znowu mnie skrytykowała i wyśmiała mój wybór. Wtedy zapytałam "Czego właściwie ode mnie chce?". Nie odpowiedziała.

Skutki toksycznej relacji z matką

Skutki toksycznej relacji z matką często zostawiają w nas trwałe rany. Zwykle jedynym rozwiązaniem jest terapia, która pozwoli przyjrzeć się temu, co się zadziało i jaki ma to na nas wpływ teraz. - Terapeuta pomoże przepracować negatywne skutki, zbudować siebie na nowo, nauczyć się stawiać granice i dbać o siebie – podpowiada psycholog.

Joanna Przetakiewicz podpowiada jak poprawić sobie nastrój, nie tylko w Święta