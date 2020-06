Kasia Zielińska w najmodniejszej sukience sezonu, inspirowanej miejskim safari

Kasia Zielińska w sukience w zeberkę

Sukienka Kasi to projekt polskiej marki Just Paul, która cieszy się ogromną popularnością wśród gwiazd. Jej ubrania noszą m.in. Paulina Krupińska czy Paulina Sykut-Jeżyna. Kreacja dostępna jest online lub stacjonarnie w salonach marki. Kosztuje 550 zł.

Sukienka to jednak niejedyny oryginalny element outfitu aktorki. Kasia uzupełniła swój look stylową opaską marki BoZka. To mała polska pracowania handmade, specjalizująca się w akcesoriach do włosów.