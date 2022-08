Kasjer pyta o kod pocztowy? Zastanów się, zanim go podasz

Często podczas zakupów w supermarketach czy popularnych sklepach odzieżowych dochodzi do sytuacji, gdy osoba obsługująca kasę pyta klientów o kod pocztowy. Podajemy go zazwyczaj bez namysłu i odruchowo, nie podejrzewając, że to może być w jakikolwiek sposób naruszeniem naszej prywatności. I w zasadzie nie jest. Lecz może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. O co chodzi?