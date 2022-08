"Kaskadowy" sposób na kostki lodu. Wodę do formy wlewaj w ten sposób

Ta sytuacja zdarzyła się chyba każdemu. To samo dzieje się, gdy myjemy np. łyżeczkę, a strumień wody z impetem odbija się od jej powierzchni i trafia prosto w nas. Uzupełniając formę do kostek lodu, płyn, który wlewamy do małych przegródek, rozchlapuje się po całej kuchni, mocząc nas i wszystko, co jest dookoła zlewu. To dlatego, że wodę do pojemnika nalewamy w niewłaściwy sposób.