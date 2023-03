Kaszewiak dodał wymowne zdjęcie. Chwilę po programie

Kaszewiak w nielicznych wywiadach zapewnia, że daleko mu do celebryty. Do zdobytej dzięki programowi prowadzonemu przez Elżbietę Jaworowicz rozpoznawalności podchodzi z dystansem. Ostatnio zrobił sobie zresztą dłuższą przerwę od "Sprawy dla reportera", co wyraźnie zaniepokoiło jego fanów.