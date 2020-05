Katarzyna Bosacka o oszczędnościach. Jest zabezpieczona

Katarzyna Bosacka o oszczędnościach

Dziennikarka spędza obecnie większość czasu w domu, ale stara się produktywnie wykorzystywać ten czas i to samo radzi innym ze swojej branży.

Katarzyna Bosacka poruszyła również temat oszczędności, które teraz są kluczowe dla wszystkich. "Jakieś zaskórniaki na czarną godzinę gdzieś tam zawsze miałam odłożone. Naprawdę nie musieliśmy wyjeżdżać na Seszele i do Tajlandii, i Bóg wie jeszcze gdzie. Jechaliśmy do nas na wieś, na naszą działkę spędzać wakacje albo na kilka dni po prostu nad polskie morze po to, żeby rzeczywiście, myśląc na przykład o edukacji naszych dzieci, mieć jakąś bazę finansową" - wyznała.