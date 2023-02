Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są oczarowani Wenecją. "Kiedy ślub?"

Wspólny widok zakochanych skłonił z kolei inną użytkowniczkę do pytania o ślub. "No wyglądacie kwitnąco. To... kiedy ślub? Bo to inaczej nie może się zakończyć" - stwierdziła. Ani Katarzyna Cichopek, ani Maciej Kurzajewski nie odpowiedzieli jednak dociekliwej internautce.