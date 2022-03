Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel pokonali ogromny kryzys finansowy. Małżeństwa naprawić nie zdołali

- Nie mamy wobec siebie oczekiwań, że za jakiś czas będziemy mieć to czy tamto. Po prostu żyjemy. Szczególnie teraz, na początku września, przy pięciu szkołach i agencji tanecznej jest mnóstwo roboty. Mamy swoje założenia, ale wielkich planów nie mamy. Nigdy nie zakładałem, że będę 12 godzin na dobę w pracy tylko po to, żeby mieć kilka milionów na koncie więcej. Uwielbiam odebrać dzieci ze szkoły i przedszkola, pójść z Adasiem pograć w piłkę. To jest coś, co mnie rajcuje - mówił w wywiedzie dla "Vivy!" Marcin Hakiel.