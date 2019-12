Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zabrali dzieci w góry. Syn to wykapany ojciec

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel są jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Urlop świąteczny spędzali na nartach. Pochwalili się nowymi zdjęciami. Ich syn to wykapany tatuś.

Fanom również rzuciło się to w oczy. "Pięknie, a uśmiech syna to chyba do taty podobny" – napisała jedna z nich. "Synek to cały tata" – skomentowała druga. Inny fan dodał: "Po ustach i uśmiechu synuś to chyba do taty podobny". Zdecydowanie się z nimi zgadzamy, a wy, co myślicie?