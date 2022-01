Katarzyna Cichopek na rajskich wakacjach. Jej strój kąpielowy jest hitem

Kasia Cichopek w zmysłowym stroju kąpielowym

Rośnie świadomość ludzi odnośnie kupowania nowych rzeczy. Obecnie bardziej ceni się gwiazdy, które prezentują na ściance np. przerobione sukienki z poprzednich sezonów, niż te które co impreza występują w nowych, ultra drogich stylizacjach. Kasia Cichopek powoli dołącza do tego kręgu, świadomych konsumentów. Gwiazda "M jak miłość" zaraz po Nowym Roku wyjechała z rodziną na Seszele i wrzuciła do sieci zdjęcia z plaży. Wystąpiła w dobrze znanym jej obserwatorom stroju kąpielowym.