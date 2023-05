Na scenie artystka zdradziła, że w tym samym czasie Kurzajewski przebywa na innym wydarzeniu, które prowadził. Powiedziała jednak, że w drugiej części wieczoru do niej dołączy. I tak właśnie się stało.

Para chętnie pozowała razem do zdjęć, a także mogła wspólnie świętować swój wielki sukces. W końcu udało im się pokonać naprawdę sporą konkurencję. W tej samej kategorii byli także nominowani m.in. Katarzyna Dowbor, Krzysztof Ibisz oraz Marcin Prokop.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!