Katarzyna Cichopek pokazała zdjęcie z balkonu. Fani nie wierzą, że tak wygląda w trakcie kwarantanny

To, że Katarzyna Cichopek lubi chwalić się stylizacjami, wie każdy. To, że publikuje zdjęcia na Instagramie częściej niż wiele innych gwiazd, również wiemy. Nawet w obliczu kwarantanny i walki z koronawirusem aktorka postanowiła nie odpuszczać. Podzieliła się z fanami zdjęciem ze swojego balkonu. Nie wszystkim się to spodobało.