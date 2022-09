Katarzyna Cichopek pozuje z partnerem. Pokazała zdjęcie

"Praca z Jonatanem Kilczewskim to czysta przyjemność. Dziś zakończyliśmy zdjęcia do kolejnego odcinka. Metamorfoza wnętrza przeszła moje najśmielsze oczekiwania, ale to co liczy się dla mnie najbardziej, to uśmiech naszych bohaterów. Finały odcinków to mój ulubiony fragment programu, kiedy widzę łzy wzruszenia uczestników naszego programu. Pozdrawiamy Was serdecznie z planu »Operacja Aranżacja«" - napisała Cichopek.