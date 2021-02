Katarzyna Cichopek radzi jak pokonywać problemy małżeńskie

Rozmowa najlepszym sposobem na kryzys w małżeństwie

- Przed pandemią często chodziliśmy do kina i na kolacje. Podczas obostrzeń było to niemożliwe, dlatego kolacje ostatnio mieliśmy w domu, a wyjścia to najczęściej spacery. Na każde nieporozumienie mamy sprawdzone metody. Rozmowę i nieodkładanie problemu na później. A poza tym: dystans i poczucie humoru - mówiła aktorka w rozmowie z magazynem "Świat i ludzie".