Czy Miss Polski Anna Maria Jaromin jest znowu singielką?

Zmiany w życiu osobistym Miss Polski

- To były bardzo intensywne niecałe 2 miesiące. Bardzo dużo się u mnie wydarzyło i w życiu zawodowym i prywatnym. Ciekawy czas. Bardzo dużo ciekawych ludzi poznałam. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post Anna Maria.

22-latkę na przygotowaniach do finału Miss Polski wspierał chłopak. Aktywnie zachęcał znajomych do głosowania na Jaromin, a sam osobiście kibicował panterce podczas wielkiego finału. Wiele jednak wskazuje na to, że po finale konkursu para się rozstała.