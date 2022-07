Małgorzata Tomaszewska w ognistej czerwieni. Jej stylizacja robi wrażenie

"Nieskazitelnie białe domy, niebieskie drzwi i okiennice. Bajkowa Grecja. A dlaczego właśnie takie kolory? Jedni twierdzą, że Grecy podczas okupacji tureckiej, kiedy nie wolno było wieszać greckiej flagi, malowali fasady swoich domów na kolor biały, a drzwi i okiennice na kolor niebieski. Inni uważają, że kolorystyka miała charakter praktyczny- biały kolor odbija światło, a niebieski odstrasza owady. Jeszcze inni twierdzą, że biała i niebieska farba były w czasach malowania XIX wiecznych budynków po prostu najtańszymi farbami. A Wy co myślicie? Jak mogło być? Jedno jest pewne- to piękne" - czytamy we wpisie.