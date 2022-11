Katarzyna Cichopek zachwyca się nad Kurzajewskim. "Dzięki niemu mogłam poczuć jak w bajce"

"Pani Kasiu, jesteście jak dwa puzzle - idealnie do siebie pasujecie. Duet idealny!", "Dobrze widzieć kobietę szczęśliwą! Korona poprawiona i ogień", "Cudownie wyglądacie, tacy wpatrzeni w siebie. Pasujecie do siebie bardzo. Nie patrzcie na innych, to wy macie być szczęśliwi", "Widać miłość w oczach. Celebrujcie państwo każdy dzień" - czytamy.