Katarzyna Cichopek poznała partnerkę Marcina Hakiela. Wiadomo, co o niej sądzi

- Aktorka, mimo stresu, jaki ostatnio przeżyła z powodu wynurzeń byłej żony swojego ukochanego, nie traci nadziei na to, że relacje w rodzinie uspokoją się i poukładają. Pozytywnym sygnałem jest już to, że nowa dziewczyna Marcina, Dominika, jest w stałym kontakcie z Kasią i wspólnie ustalają szczegóły związane z wyjazdami dzieci do Krotoszyna - powiedział tajemniczy informator.