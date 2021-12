Katarzyna Dowbor: Nie jesteśmy złym narodem

Bardzo dużą wagę przykładamy do tego, co czują dzieciaki, zawsze chcemy im zapewnić też własny pokój. Najfajniej zresztą wychodzą nam te pokoje. Bardzo chcemy, żeby tym dzieciom było lepiej. Ich cierpienie bardzo boli, bo one nie są niczemu winne. W szkole są bardzo często prześladowane za to, że mają mniej, że nie mają łazienki. Dzieci bywają okrutne, co jest smutne. Dzieci naszych bohaterów wielokrotnie musiały cierpieć za to, że rodzicom nie wyszło, że spotkał ich trudny los. Walczymy o lepsze warunki dla nich i o to, żeby nie czuły się odludkami.