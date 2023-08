Katarzyna Figura o akceptacji swojego ciała. Wyznała, co usłyszała po porodzie

Katarzyna Figura o akceptacji ciała. Z tym zetknęła się po porodzie

Jak wyznała — świadomie weszła "rolę seksbomby". "Po prostu przeszłam nad tym do porządku dziennego" - powiedziała. Dodała, że choć mogło to wpłynąć na jej drogę zawodową, tak się nie stało. Aktorka przyznała też, co usłyszała na swój temat tuż po pierwszym porodzie.