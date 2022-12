Katarzyna Figura i jej szalone nakrycia głowy. My jesteśmy zachwyceni!

Aktorka pokochała pewien element stylizacji, który od pierwszego wejrzenia kojarzy się z jesienią. Kapelusze są modnym dodatkiem, lecz niestety niewiele pań się na niego decyduje. Kobiety, które go noszą przyciągają uwagę i zachwycają klasą i elegancją. Ten dodatek sprawia, że jesienna stylizacja jest wyjątkowa. Katarzyna Figura często z garderoby wyciąga kapelusze w kolorach ziemi z małym rondem. Wygląda w nich fantastycznie. Takie nakrycia głowy pasują wielu do eleganckich i codziennych stylizacji.

Katarzyna Figura mieszka nad morzem, a tam jesienią szczególnie przydaje się ciepłe nakrycie głowy. Od wiatru chroni ją czapka z szeroką zakładką nad czołem. Aktorka ma model w jasnym, błękitnym kolorze. To nakrycie głowy jet niebanalnym i uroczym elementem stylizacji. Można je wkładać zarówno do długich płaszczy, jak i puchowych kurtek.

