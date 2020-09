Katarzyna Glinka o szczerze o problemie wielu mam. Internautka: "Znam to"

Katarzyna Glinka urodziła syna w szczycie epidemii koronawirusa, 8 maja 2020. Dziś mały Leo ma już ponad 4 miesiące i co widać po zdjęciach, rośnie jak na drożdżach. Nic dziwnego, że jest również coraz bardziej ruchliwy i chętny do zabaw z mamą. Nawet gdy ta chce po prostu zjeść obiad.

Katarzyna Glinka o problemie, który znają wszystkie mamy

Pod zdjęciem natychmiast pojawiły się reakcje innych mam. "Ja nawet nie mam czasu do toalety wyjść, bo jest ryk", "Znam to", "Matka ośmiornica, każda to zna" "Mój syn zawsze jest głodny akurat wtedy, kiedy jem albo pije kawę".