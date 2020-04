Katarzyna Glinka zaapelowała do ministra. Później spadła na nią lawina hejtu

Koronawirus rozprzestrzenia się w zaskakującym tempie, dlatego władze kraju znacząco ograniczyli prawa obywateli. W puli zakazów jest m.in. zakaz porodów rodzinnych. To niewątpliwie oburzyło Katarzynę Glinkę, która chciałaby urodzić dziecko w towarzystwie partnera.

Katarzyna Glinka apeluje

"Jeśli ja zostanę wpuszczona do szpitala, to mój partner w 100 procentach ma te same wirusy i bakterie. Są też testy na obecność wirusa. W Niemczech nie zabroniono porodów rodzinnych, to wyjątkowy moment w życiu rodziców, który zostaje w pamięci na zawsze i ogromne wsparcie dla rodzącej" - stwierdziła.