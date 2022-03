Katarzyna Golec poszła z dziećmi do teatru i nie wytrzymała. "Strasznie to smutne, jak mała jest świadomość"

Żona znanego wokalisty nie ukrywa, że to, czego doświadczyła wchodząc do instytucji kultury było dla niej wprost szokujące: "Nie wierzę, że pięcio-, sześcio-, siedmioletnie dziecko, nie jest w stanie wytrzymać bez picia i jedzenia 40 minut (jeśli tak jest, to nie jest jeszcze gotowe na wyjście do teatru). Nie wierzę, że rodzic nie może wytrzymać 40 minut bez sprawdzania non stop telefonu komórkowego (jeśli tak, to nie jest gotowy na bycie w teatrze)".