Katarzyna Grochola o książce Blanki Lipińskiej. "Jest promowaniem debilizmu"

Blanka Lipińska wielokrotnie podkreślała, że nie jest pisarką, a autorką swoich książek. Z rozbrajającą szczerością wyznała także, że ortografia polska jest jej kompletnie obca. Mimo to, seria "365 dni" jej autorstwa cieszy się dużą popularnością. Jednak czy jest to dobra sława? Katarzyna Grochola ma co do tego wątpliwości.