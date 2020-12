Katarzyna Grochola wspiera ofiary przemocy. Sama przez lata tkwiła w toksycznym związku

Katarzyna Grochola to niewątpliwie nie tylko utalentowana pisarka, ale również odważna i silna kobieta, która potrafi przyznać się do popełnionych błędów i nie ma oporów, żeby powiedzieć: "byłam ofiarą".

"Przypominam sobie sytuację, kiedy mój oprawca wyrwał spode mnie krzesło i uderzył mnie nogą krzesła, które pękło, w kark. W tym momencie zadzwonił dzwonek do drzwi i zjawili się nasi znajomi z Książenic. Weszli do domu, ja nie wiedziałam, co się dzieje, trzymałam się za kręgi. On powiedział: "Kasieńka się uderzyła, muszę jej przyłożyć lód". Ja nagle poczułam się taka zaopiekowana, a oni byli zachwyceni, że on jest dla mnie tak miły" - powiedziała.