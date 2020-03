Katarzyna Kolenda-Zaleska opublikowała zdjęcie z pracy. Fani podziękowali dziennikarzom

Katarzyna Kolenda-Zaleska opublikowała zdjęcie ze studia nagrań i zaapelowała do swoich obserwatorów o pozostanie w domach. Wiele osób wykorzystało tę okazję, by jej podziękować.

Według aktualnych danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia w Polsce są 84 osoby zakażone koronawirusem, z czego 2 zmarły. W trosce o bezpieczeństwo Polaków, wielu pracodawców zdecydowało się na wprowadzenie pracy zdalnej. Coraz więcej osób ze świata mediów zachęca również do zastosowania się do zaleceń i przeprowadzenia domowej kwarantanny.

Katarzyna Kolenda-Zaleska zachęca do pozostania w domach

Post dziennikarki był świetną okazją do tego, by podziękować osobom, które dokładają wszelkich starań, aby na bieżąco informować o sytuacji w Polsce. "Dziękuję, że jesteście", "Dziękujemy za takich dziennikarzy", "Co byśmy bez was zrobili" – pisali obserwatorzy w komentarzach.