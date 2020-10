Katarzyna Kolenda-Zaleska pozuje do zdjęcia z koleżanką z pracy. Uwagę przyciąga wzrost dziennikarek

Katarzyna Kolenda-Zaleska i Anita Werner na wspólnym zdjęciu

Katarzyna Kolenda-Zaleska i Anita Werner to niekwestionowane ikony stacji TVN. Widzowie cenią je za ich rzetelną pracę i niezwykły takt, którym zachwycają podczas rozmów z gośćmi stacji. Do tego, Kolenda-Zaleska i Werner zawsze wyglądają nienagannie. Potwierdza to ostanie zdjęcie na Instagramie prezeski fundacji "TVN Nie Jesteś Sam".

Katarzyna Kolenda-Zaleska i Anita Werner pozują do niego ubrane w eleganckie, czerwone stylizacje. "Z Anitą Werner zapraszamy na "Fakty" i "Fakty po faktach" - napisała Kolenda-Zaleska. "Będzie dużo o rozwoju epidemii i rozmowy z naukowcami. I dziś zmieniamy kolor" - zażartowała. "BTW (ang. by the way - swoją drogą - red.) - ja mam 176 cm wzrostu" - dodała na końcu, odnosząc się do widocznej różnicy wzrostu pomiędzy nią a Anitą Werner.