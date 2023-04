Katarzyna Pakosińska w wiosennym anturażu. Energia aż buzuje

To już oficjalne. W Polsce rusza nowy format komediowy, którego gospodarzem został Cezary Pazura. W show bierze udział 10 uczestników uważanych za jedne z najśmieszniejszych osób w kraju. Kto znalazł się w tym gronie? Między innymi Katarzyna Pakosińska, Agata Kulesza, Adam Woronowicz czy Michał Szpak. Ich zadaniem będzie rozśmieszyć innych, ale i powstrzymywać śmiech podczas wystąpień pozostałych uczestników. To coś na wzór internetowego challenge’u "try not to laugh".