Katarzyna Piasecka uczestniczy w strajku. Znana stand-uperka opublikowała zdjęcie pełne emocji

Katarzyna Piasecka jest na strajku: "Warszawa. Teraz"

Od czwartku w całej Polsce trwają protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego. To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który tego dnia orzekł, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

W poniedziałek manifestanci blokują ulice polskich miast. Katarzyna Piasecka opublikowała zdjęcie z Warszawy. Na fotografii widać kobietę stojącą na samochodzie, jest bez bluzki. Zdjęcie do złudzenia przypomina obraz francuskiego malarza Eugène Delacroix, "Wolność wiodąca lud na barykady". Fotografia wzbudziła wśród komentujących profil stand-uperki spore emocje.

"Mocno popieram walkę w tym temacie, jednak mam wątpliwości, czy to akurat odpowiednia forma manifestacji sprzeciwu" – napisała jedna z obserwatorek profilu Piaseckiej. "A jaka jest odpowiednia? Każda byle skuteczna" – napisali inni w odpowiedzi.

Dalej zauważono, że wcześniejsze protesty przebiegały spokojnie, bez kontrowersji. Czas więc na wyraziste gesty. "Kulturalnie i w ubraniu protestowałyśmy wcześniej. To właśnie nie była "odpowiednia forma", bo nic nie dała, więc czas na bardziej wyraziste środki przekazu"; "Piersi jak piersi, jeżeli komuś w tej sytuacji źle się kojarzą albo kojarzą się nie z tym, z czym powinny, to na pewno nie jest to problem ani piersi, ani ich właścicielki. Bardzo dobre przesłanie i bardzo dobra forma! Popieram" – komentowali Internauci.