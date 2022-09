Katarzyna Piekarska straciła przytomność, interweniował poseł. "Zepsułam się znowu"

W komentarzach znajomi posłanki apelują, aby działała "troszkę wolniej" i "dała sobie czas". Pojawiły się również życzenia zdrowia i siły. W rozmowie z WP Kobieta Katarzyna Piekarska przyznała, że może liczyć na pełne wsparcie ze strony najbliższych. - (...) Przyjaciele i rodzina też mnie wspierają i mówią: "Jeśli będziesz miała doła, to dzwoń nawet w środku nocy". I myślę sobie nawet, że może to kiedyś sprawdzę, na ile to są obietnice, a na ile tylko tak gadają.