Między nami. Katarzyna Piekarska: Gdy zobaczyłam wyniki, ugięły się pode mną nogi

Na pewno gdzieś podświadomie zmotywowała mnie do tego historia Heni Krzywonos, która też przecież dzielnie walczy z rakiem i o tym mówi. Ale tego dnia nie wydarzyło się nic szczególnego. 30 maja - bo tę datę zapamiętam na zawsze - szłam do szkoły na spotkanie, a pod tą szkołą stał mammobus. Pomyślałam sobie wtedy, że skoro już stoi, to wejdę i się zbadam. Ale gdybym usłyszała od pielęgniarek, który te badania robiły, że już kończą, że mają przerwę albo pod busem byłoby kilka kobiet, to zrezygnowałabym i powiedziała do samej siebie: "A, to nie dzisiaj". I pewnie do teraz nie wiedziałabym, że jestem chora.