Katarzyna Skrzynecka napisała zabawny post na Instagramie. Podróż do Grecji była wyjątkowo udana

Gdy aktorka weszła na stronę internetową, by wypełnić stosowne dokumenty potrzebne do dalszej podróży, nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Zamiast teksu w języku polskim natrafiła na tłumaczenie, które było dalekie od idealnego, o czym poinformowała na swoim profilu na Instagramie.