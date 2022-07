Katarzyna Skrzynecka staje w obronie córki. Wszystko przez to nagranie

Sama jednak również wywołała kontrowersje wśród internautów. Aktorka opublikowała nagranie ze swoją 10-letnią córką, która trzyma rozgwiazdę. Komentatorzy natychmiast skrytykowali zachowanie Alikii. "Nie bierze się rozgwiazd do ręki, nie podnosi z wody nawet tylko do zdjęcia. Jak się znajdzie na brzegu to się nie robi sesji, tylko od razu zanosi do wody... Tyle się o tym mówi...", "Ale takiej rozgwiazdy to chyba nie wyciąga się z wody", "Rozgwiazda umiera kilka sekund po wyjęciu z wody, ma żołądek na górze i niestety, gdy jest poza woda, wypełnia się on powietrzem, co powoduje ogromny ból. Żeby żołądek zassał wodę nie wystarczy wrzucić jej na powrót jakkolwiek… To tak na przyszłość, żeby nie popełniać więcej błędu" - komentowali użytkownicy.