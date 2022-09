Katarzyna Skrzynecka szaleje w morzu. Zachwycona fanka stwierdza: syrenka!

Katarzyna Skrzynecka szaleje w morzu na greckim wybrzeżu

Ostatnio Katarzyna Skrzynecka opublikowała serię zdjęć, na których widać, jak wyciąga się na piasku na wejściu do morza, a woda obmywa jej ciało z każdą kolejną falą. Aktorka zapozowała w turkusowym kostiumie kąpielowym oraz dużą maską, dzięki której może podziwiać to, co znajduje się pod taflą. "Poranne okoliczności, w których pojęcie ‘wpienić się’ lub ‘zamorzyć się’ nabiera innego znaczenia. Do Afrodyty brakuje mi już tylko afro" – napisała pod zdjęciem z przymrużeniem oka.