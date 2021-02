Katarzyna Skrzynecka wyprzedaje ubrania. Ceny są niższe niż w sieciówkach

50-letnia aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Regularnie dzieli się z fanami za ich pośrednictwem migawkami z pracy oraz życia codziennego. Tym razem swoje zasięgi (a jej profil obserwuje aż 148 tys. użytkowników) wykorzystała, by pozbyć się zalegających w szafie butów i sukienek.

Aktorka, która jest jurorką w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", ma w swojej kolekcji sporo typowo scenicznych oraz telewizyjnych kostiumów. To właśnie dla nich postanowiła znaleźć nowych właścicieli.

"Tym razem kolejne nowiutkie, szykowne szpilki, spośród moich stylizacji telewizyjnych trafiły do Atelier tv.kostium.stylizacje. Mogą trafić do którejś z Was, Miłe Panie" czy "I kolejne suknie z ekranu telewizyjnego. Idą w świat. Nowe życie ładnych rzeczy" – napisała pani Katarzyna pod kolażami, składającymi się ze zdjęć produktów.