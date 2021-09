Katarzyna Zawadzka w odważnej kreacji na Flesz Fashion Night. Przyćmiła inne gwiazdy

- Najpiękniejsza czuję się, gdy jestem poukładana wewnętrznie. Ten aspekt jest dla mnie szalenie ważny, stanowi źródło, z którego wypływają pozostałe rzeczy – jeśli pozostajemy ze sobą w zgodzie i w przyjaźni, to to wszystko emanuje na zewnątrz. Wówczas promieniejemy i świat ten blask dostrzega. Kiedy targają nami negatywne emocje, a takie sytuacje zdarzają się każdemu, to też widać. Dla mnie atrakcyjność to rodzaj osadzenia, spokoju, zgody na to, co się dzieje w naszym życiu – nawet na to, co bywa nieprzyjemne - mówiła w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".