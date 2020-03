Katarzyna Zielińska przeszła metamorfozę. "Tak mnie dziewczyny wyszykowały"

Katarzyna Zielińska pochwaliła się zmianą wyglądu, jaką przeszła na potrzeby zawodowe. Lubiana przez Polaków aktorka jest na zdjęciach nie do poznania. Pojawiły się porównania do Weroniki Rosati.

"A u nas od rana robota wrze. Dzisiaj tak mnie dziewczyny wyszykowały. Hit czy kit? Jak sądzicie? Ps. Ja nie ukrywam, że lubię siebie w takim aktorskim wydaniu" – napisała Zielińska, a my oglądamy ją w długich, rudawych włosach. Peruka sprawiła, że aktorka wygląda zupełnie inaczej niż na co dzień. Przyzwyczaiła nas w końcu do zupełnie innej fryzury. Od kilku lat strzyże się na krótko i to jest jej znak rozpoznawczy.