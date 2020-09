Kate Beckinsale sypia nago. Pokazała zabawną reakcję pupili

Kate Beckinsale sypia nago

Jednak nie to wzbudziło największe zamieszanie, a reakcja zwierząt na widok swojej pani zmierzającej w stronę łóżka. Beckinsale opublikowała zdjęcie dwóch kotów i psa, które wylegują się w białej pościeli. I wcale nie są zadowolone z tego, że wkrótce dołączy do nich ich właścicielka.

"Widok mnie idącej nago do łóżka jest jednym z najmniej lubianych widoków przez Clive'a" – zaczęła swój wpis i żartobliwie dodała, że to dla niej zniewaga, bo zwykle kot ma ochotę nawet na martwego i robaczywego gołębia.

Kate Beckinsale wie, co jest dla niej dobre. Spanie nago nie tylko jest korzystne ze względów finansowych, bo nie trzeba martwić się, w co ubrać się do snu, ale również zdrowotnych. Śpiąc nago, mamy pewność, że nasza skóra może swobodnie oddychać, a części ciała, które w ciągu dnia są krępowane ubraniami, mogą wówczas odpocząć. Efektem może być ograniczenie potliwości ciała, a także zredukowanie ryzyka chorób skóry np. grzybicy.