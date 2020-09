Kate Middleton i książę William zrobili furorę. Ekspertka od mowy ciała przejrzała ich gesty

Ostatnie publiczne pojawienie się Kate Middleton i księcia Williama nie umknęło ekspertce od mowy ciała Judi James. James dokładnie przeanalizowała ich gesty, by stwierdzić, że przypominają one zachowanie... Meghan i Harry'ego. Szczególnie widać to na zdjęciu, na którym Kate czule chwyta męża za ramię.

Kate i William (Getty Images)