Kate Middleton dostała wsparcie od królowej. Widać, że jest pupilką Elżbiety II

"Hold Still to ambitny projekt, który został uruchomiony w maju 2020 roku w celu stworzenia wyjątkowego zbiorowego portretu Wielkiej Brytanii w okresie pandemii. Zaprosiliśmy osoby w każdym wieku do przesłania fotograficznego portretu, wykonanego w okresie sześciu tygodni w maju i czerwcu, skupiającego się na trzech głównych tematach - Pomocnicy i bohaterowie, Twoja nowa normalność i Akty dobroci. Z całego kraju wpłynęło ponad 31 000 zgłoszeń, od 4 do 75 lat. Spośród nich jury wybrało 100 portretów, oceniając obrazy na podstawie emocji i doświadczeń, które przekazały" – czytamy na stronie poświęconej dziełu Middleton i National Gallery.

Kate Middleton – wsparcie królowej

Trzeba przyznać, że księżna Cambridge stanęła na wysokości zadania i miliony Brytyjczyków życzą sobie,aby to ona została panującą monarchinią, a nie Camilla Parker-Bowles. Według różnych informatorów, nawet pałacowi pracownicy nazywają ją "oczekującą królową". W tej roli nikt nigdy nie widział Meghan Markle. Od początku związku z Harrym zdawała się nie pasować do dworu.

Różnice między nią a Kate były i są aż nadto widoczne. Middleton doskonale weszła w rolę żony następcy tronu – to też efekt wielu lat przygotowań, Markle wchodząc do rodziny królewskiej była już ukształtowaną, dojrzałą kobietę i nie dawała się "łamać". W rezultacie opuściła Wielką Brytanię i ewidentnie poczuła ulgę móc robiąc, co jej się podoba. Królowa uznała, że nie będzie zmuszać Meghan do czegolwiek i zgodziła się na 'Megxit". Raczej po niej nie płacze. Nigdy nie poparła żadnych działań Amerykanki. Za to można się domyślać, że tęskni za Harrym.