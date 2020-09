Kate Middleton miała zignorować Meghan Markle. To było jej ostatnie wyjście jako księżnej

Kiedy Meghan Markle poznała księcia Harry'ego, nie spodziewała się, z czym będzie musiała się zmierzyć. Będąc dojrzałą kobietą z określonymi poglądami i po przejściach nie potrafiła tak po prostu dostosować się do panujących na brytyjskim dworze zasad. Dlatego, jak piszą autorzy "Finding Freedom", miała nadzieję, że Kate Middleton weźmie ją pod swoje skrzydła. Ale szwagierka niespecjalnie miała na to ochotę.

Kate Middleton i Meghan Markle – konflikt

Żona Williama od początku stawiała jasne granice. Z jednej strony była gotowa rozmawiać z Meghan, ale niekoniecznie tak, jak ona to sobie wyobrażała. Nie czuła, że powinna się zaprzyjaźniać – jedyne, co ją łączy, to ich mężowie. Omid Scobie i Carolyn Durand twierdzili, że Markle miała wręcz nierealistyczne oczekiwania wobec Middleton.