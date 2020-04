Kate Middleton "najbardziej uważną" członkinią rodziny królewskiej. Dlatego tak się pilnuje

Kate Middleton, żona księcia Williama, robi wszystko, by nie popełnić błędu i nie zawstydzić rodziny królewskiej. Eksperci nie mają wątpliwości, że to jedyna taka osoba wśród brytyjskich royalsów i nigdy nie pójdzie w ślady nieżyjącej teściowej.

W ostatnich tygodniach Cambridge'owie wychodzą do ludu bardziej otwarcie niż dotychczas. Mimo że i tak uchodzili za "tych" ludzkich, serdecznych i zwyczajnie dających się lubić. Wychodzą oczywiście nie dosłownie – przestrzegają zasad dystansu społecznego narzuconego spowodowaną pandemią koronawirusa. Może dlatego też łatwiej zauważyć, jaką przemianę przeszła księżna Kate.

Kate Middleton – jak się zmieniła? Małżonka księcia Williama pilnuje się zawsze, wie, że gdy jest fotografowana i filmowana, nie ma mowy o żadnej wpadce. Teraz – gdy łączy się z poddanymi za pośrednictwem internetu albo klaszcze z rodziną przed domem, by oddać szacunek medykom – też pamięta, jak musi się zachowywać.

Eksperci podkreślają, że to nie lada wyczyn w dobie smartfonów. W obecnej sytuacji przywołuje się wypowiedź królewskiej korespondentki Emily Nash, która podsumowała księżną w dokumencie "Kate: Making of a Modern Queen". – Widzę, że jej pewność siebie wzrosła dzięki doświadczeniu zdobywanemu przez lata. Dlatego zacznie też częściej wypowiadać się publicznie – oceniła. – Jest jednak w trudnej sytuacji, bo nie zawsze może być całkowicie spontaniczna – dodała.

Mimo to, jak przekonuje Nash, Kate rozkwita, gdy wchodzi w interakcje na bardziej osobistym poziomie podczas publicznych spotkań i wtedy łatwo dostrzec jej osobowość. – Jest ciepła i przyjazna, ale także dobrze przygotowana do swojej roli, co pokazuje, że zależy jej na aprobacie męża i jego rodziny – zauważyła korespondentka. Jej zdaniem Middleton posiada ogromną wiedzę, którą ciągle poszerza, dzięki czemu ludzie, z którymi współpracuje, czują się przy niej dobrze i pewnie.

Kate a Diana – różnice

Inna królewska dziennikarka, Catherine Meyer, zwróciła uwagę na różnice w zachowaniach Kate i jej zmarłej teściowej, księżnej Diany. Według specjalistki 38-latka poradziła sobie o wiele lepiej na początku niż Lady Di. Diana była znana z tego, że we wczesnych latach spuszczała głowę i wbijała wzrok w ziemię. Kate taka nie była. – Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zauważyłam, był sposób, w jaki nie przypominała Diany – tłumaczyła.

Meyer sądzi, że to dobry znak i Middleton da sobie radę jako królowa. – Jest niezwykle opanowana, jest też kimś, kto czuje się bardzo dobrze w swojej roli i ma dużą pewność siebie, co przy takim poziomie uwagi jest niezwykle ważne – stwierdziła. Z czego to wynika? Ekspertka wymieniła dwa powody. Pierwszy to stabilna rodzina. Kate ma rodziców, którzy wciąż są razem. Diana została porzucona przez matkę w wieku 7 lat, a jej ojciec niespecjalnie się nią zajmował. Książę William też widział na własne oczy rozpadające się małżeństwo rodziców.

Drugim powodem, dla którego Kate zachowuje się w taki sposób, jest fakt, że długo spotykała się z księciem. Miała więc czas, by przyzwyczaić się do bycia częścią rodziny królewskiej. W przeciwieństwie do lady Di, która widziała się z Karolem tylko kilka razy przed zaręczynami. – To dobrze wróży przyszłości Kate jako księżnej Cambridge, a także jej ostatecznemu przeznaczeniu; byciu królową-małżonką Williama jako króla. Chociaż poziom kontroli będzie prawdopodobnie dużym wyzwaniem, Kate ma jednak wewnętrzną pewność siebie, która jej pomoże – uważają eksperci.

