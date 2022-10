Kate Middleton nie zadziera nosa. Księżna w żakiecie z wyprzedaży

Kate Middleton wraz z Księciem Williamem pojawili się we wtorek w radio BBC, aby porozmawiać na temat zdrowia psychicznego. Księżna Walii znana jest ze swojego powściągliwego stylu oraz zamiłowania do klasycznej elegancji. Często sięga po rzeczy z sieciówek, miksując je z elementami z wyższej półki. Tym razem Kate Middleton ponownie wykazała się bezpretensjonalnym podejściem do mody włączając do stylizacji żakiet z przeceny za niecałe 200 zł.