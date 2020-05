Dieta Kate Middleton. Ta rutyna to sekret jej idealnej sylwetki

Księżna Kate jest inspiracją dla wielu kobiet. Błyskotliwa, rodzinna i zawsze świetnie wyglądająca stanowi niemalże ideał kobiecości. Nie można ignorować faktu, że Kate Middleton urodziła troje dzieci , a jej figura nadal pozostaje perfekcyjna. Nie jest to zasługą ani szczęścia, ani genów, a starannie przemyślanego sposobu żywienia i odpowiednio dobranych ćwiczeń.

Raghu Deora, szef kuchni, który obsługiwał księżną podczas wizyty w Pałacu Tadż Mahal, wyznał, że lunche księżnej to w dużej mierze potrawy wegetariańskie. Przygotowywał dla niej warzywne kebaby i curry z soczewicy. "To wszystko było wegetariańskie, bo powiedziano mi, że tak wolą" – powiedział w rozmowie z magazynem "Hello".