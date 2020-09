Kate Middleton zobaczyła Williama w mundurze. Ekspertka od czytania z ruchu warg wie, co powiedziała

Przez cały ten czas kibicowała mu jego ówczesna dziewczyna Kate Middleton. I oczywiście pojawiła się, gdy książę oficjalnie kończył naukę. W 2006 r. zwróciła w Sandhurst na siebie uwagę wszystkich – to było wyjątkowe wydarzenie w życiu Williama. Wszyscy zerkali w kierunku Kate, która niespecjalnie pilnowała się wtedy przed kamerami.

Kate Middleton i książę William – Sandhurst

Ukochana księcia pojawiła się na uroczystości ze swoimi rodzicami Carole i Michaelem. Wielu skomentowało wtedy, że wyglądała jak idealna kandydatka na członkinię rodziny królewskiej. W czerwonym, dopasowanym płaszczu i z czarnym kapeluszem pod kolor botków zadawała szyku. Ale nie zachowywała się jak księżna – kiedy ujrzała Williama w mundurze, szepnęła: "Ależ on jest seksowny".

Po latach ten komentarz ujawniła specjalistka od czytania z ruchu warg. Według dziennikarzy, którzy zajmują się tematami związanymi z rodziną królewską, Kate pozwoliła sobie na to, bo właśnie wtedy dotarło do niej, że wyjdzie za Williama. – Nie spodziewaliśmy się, że Middleton pojawi się w Sandhurst. Aż tu nagle idzie u boku rodziców. Pamiętam jak odwróciłam się do osoby obok i powiedziałam: Załatwione. Ta kobieta jest naszą przyszłą królową – wspominała jedna z obecnych reporterek.