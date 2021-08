Katie Holmes uciekła z córką z sekty. Przy rozwodzie zdecydowała się na daleko idące ustępstwa

Sekta zniszczyła jej życie

W ich związku były piękne i romantyczne chwile. Bez tego nie byłoby bajecznego ślubu we włoskim Bracciano. Kilka miesięcy wcześniej Katie zadecydowała, że zostanie scjentolożką, a sekta uznała, że młoda aktorka świetnie nadaje się na partnerkę Toma. Od tego czasu gwiazda podlegała kontroli. Czara goryczy przelała się, kiedy para oczekiwała narodzin dziecka. Cruise kupił własny aparat do wykonywania USG, ponieważ nie ufał lekarzom. W domu małżonków miała też zamieszkać inna para scjentologów, by lepiej dbać o wychowanie małej Suri.