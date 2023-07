Kawa na ciebie nie działa? Pijesz ją w nieodpowiednich godzinach

Kawa to napar sporządzany ze zmielonych i uprażonych ziaren kawowca. To pyszny, ale też i zdrowy napój, który pobudza i wzmaga skupienie, a do tego przeciwdziała rozwojowi wielu chorób cywilizacyjnych. Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Jak się okazuje, nie powinno pić się jej z samego rana, bowiem nie zadziała pobudzająco.